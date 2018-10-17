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فن

استكمال تصوير فيلم زنزانة 7 خارجيا بالقاهرة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:49 ص
صدى البلد
سعيد فراج
يستكمل فريق عمل فيلم زنزانة 7 تصوير مشاهد الفيلم خارجيا داخل القاهرة خلال الوقت الحالي، ويكثف صناع العمل من تصوير مشاهدهم تمهيدا للانتهاء من التصوير في نوفمبر المقبل. 

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف"، قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته كل من "علا غانم، احمد زاهر، مايا نصري، ايهاب فهمي، منه فضالي، مدحت تيخه، أحمد تهامي، إيمي سالم، محمد رضا"، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة "أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، منى منير".

يذكر أن آخر أفلام نضال الشافعى "عمر الأزرق" الذى عرض العام الماضي، وشارك فى بطولته "هبة عبد العزيز، أحمد منير، محمد سليمان، ياسر على ماهر، زكى فطين عبد الوهاب، علا رامى، مجدى إدريس، مراد فكرى" ودارت أحداثه حول عالم المخدرات وأصناف الإدمان الجديدة التى بدأت فى غزو السوق المصرية.

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