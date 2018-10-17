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فن

ولاء الشريف تبدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل أبو العروسة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أعلنت الفنانة الشابة ولاء الشريف، من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن بدء تصويرها مشاهد الجزء الثاني من مسلسل أبو العروسة، إذ شاركت صورا لأوراق السيناريو.

مسلسل "أبو العروسة" دراما اجتماعية طويلة تناقش الصراعات بين الأزواج، ويدور حول المشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة فى المجتمع.

المسلسل بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمد عادل، محمود حجازي، وولاء الشريف، تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور، ومهندسة الديكور هند حيدر، ومدير الإضاءة أحمد عبدالعزيز.

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