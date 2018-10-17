الصحف السعودية تسلط الضوء على زيارة بومبيو للمملكة.. انتهاء مهلة انسحاب المقاتلين المتطرفين في إدلب

الشرق الأوسط: السعودية تثمن مواقف من غلبوا الحكمة والتروي فيما يتعلق باختفاء القضاءة

الحياة: قلق عربي من نيات رئيس وزراء استراليا إزاء القدس

الرياض: المملكة تؤكد أهمية التعاون لتنفيذ الرؤية الاممية للتنمية المستدامة 2030









سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من القضايا والأخبار البارزة منها نجاح السعودية في تحرير رهينة فرنسي من يد ميلشيات الحوثي،وأعطت أولوية أيضا لتأكيد المملكة لأهمية التعاون الدولي لتنفيذ الرؤية الأممية للتنمية المستدامة 2030.





ونبدأ جولتنا من صحيفة "الشرق الأوسط"، موضحة أن مجلس الوزراء السعودي، رحب بتجاوب تركيا مع طلب المملكة تشكيل فريق مشترك يجمع مختصين من البلدين لكشف ملابسات قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي، وأعرب عن تقديره لـ«أصوات العقلاء حول العالم الذين غلّبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلًا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات».





واستقبل الملك سلمان، أمس، في الرياض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة.





كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، أنه أجرى اتصالًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتطرق الاتصال إلى قضية خاشقجي. وكان الأمير محمد بن سلمان قد أجرى أيضًا محادثات مع بومبيو، الذي أعلنت متحدثة باسمه أنه رحّب «بالدعم السعودي للتحقيق التي تجريه السلطات التركية» في قضية خاشقجي.





وأظهرت المحادثات التي أجراها بومبيو مع القيادة السعودية، أمس، توافقًا على أهمية الجهود الجارية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي في إسطنبول قبل أسبوعين.





ومن الصحيفة أيضا،جاء خبر أنه غداة انتهاء مهلة انسحاب المقاتلين المتطرفين من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، من دون إخلاء مواقعهم، أبدت موسكو أمس مرونة وقدمت مهلة إضافية إلى أنقرة لتنفذ الاتفاق الروسي - التركي الذي نص على إنشاء منطقة عازلة شمال غربي سوريا.





وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «استنادًا إلى المعلومات التي نحصل عليها من عسكريينا، يتم تطبيق الاتفاق، وجيشنا راض عن الطريقة التي يعمل بها الجانب التركي». وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد بأنه لم يرصد أمس «أي انسحاب أو تسيير دوريات في المنطقة منزوعة السلاح». وأضاف: «لا تطبيق حتى الآن للمرحلة الثانية من الاتفاق، ولا مؤشرات على تنفيذها».





على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الرئاسة الروسية وجهت دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة روسيا، بما في ذلك جمهورية القرم، علما بأن الأسد استقبل أمس سيرجي أكسيونوف رئيس «جمهورية القرم الروسية».





وأوضحت صحيفة "الحياة" أنه لم يكد رئيس الوزراء الاسترالي، سكوت موريسون، يعلن انفتاحه على اقتراحات تدعوه إلى الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، حتى بدا مترددًا في تنفيذ قراره، إثر انتقادات داخلية اتهمته بزعزعة الأمن القومي «لأهداف انتخابية»، وتهديدات خارجية بردّ تجاري، فضلًا عن توالي الدعوات الفلسطينية والإسلامية إلى مراجعة قراره.





واتُهم موريسون بأنه يخالف سبعين سنة من السياسة الخارجية الأسترالية، فيما أفادت أنباء بإمكان أن تعلّق إندونيسيا اتفاقًا تجاريًا ثنائيًا، ما دفع موريسون إلى إبلاغ البرلمان بأنه لم يتخذ قرارًا حاسمًا بعد في هذا الشأن، ويريد مشاورة حلفائه أولًا.





وبعد ساعات من إعلانه الفكرة أمس، قال موريسون إنه يرغب في «استطلاع آراء» قادة المنطقة «قبل أن تتبنى الحكومة وجهة نظر محددة حول القضية».





واتهمت الناطقة باسم حزب العمال المعارض بيني وونغ، موريسون بإعلان هذا الموقف من أجل استمالة مزيد من الناخبين.





وقالت إن «موريسون يائس حاليًا إزاء البقاء في منصبه إلى درجة أنه مستعد للتفوه بأي شيء يعتقد بأنه سيكسبه مزيدًا من الأصوات، حتى على حساب المصلحة القومية لأستراليا». لكن الأخير نفى هذه الاتهامات، وقال إن قراره ليس مرتبطًا بالانتخابات ولم يأتِ نتيجة أي تدخل من الولايات المتحدة.

لكن القرار واجه موقفًا مختلفًا من قبل الفلسطينيين، وكذلك إندونيسيا، أكبر دولة في عدد المسلمين في العالم والتي تعدّ القضية الفلسطينية فيها مسألة حساسة.





ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن السعودية نجحت في إطلاق سراح الرهينة الفرنسي ألين كوما المختطف لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، منذ حوالى أربعة أشهر.





وأعلن مصدر مسؤول اليوم، أنه إنفاذًا للتوجيه الكريم، وبناء على طلب الجانب الفرنسي للمساعدة في إطلاق سراح الرهينة الفرنسي الين كوما المختطف لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران منذ تاريخ 8 تموز (يوليو) الماضي، في محافظة الحديدة.





فقد تم التنسيق مع القوات المشتركة حيال تسهيل إجراءات الحصول على تصريح للطائرة من نوع C130 تابعة للجيش الفرنسي.





وأكد المصدر أنه تم مساء اليوم التصريح للطائرة، وتم نقل الرهينة من محافظة صنعاء إلى مسقط في سلطنة عمان.









ومن صحيفة "الرياض"، أشارت إلى أن الوفد الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بنيويورك أكد أن المملكة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ أهداف الرؤية الأممية للتنمية المستدامة 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة بما يستوعب الاحتياجات المختلفة للدول وبشكل لا يتعارض مع مبادئ وتشريعات الدول الأخرى.





جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية في المناقشة العامة لبند "التنمية المستدامة (21)"، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية)، خلال الدورة الـ 73 للجميعة العامة للأمم المتحدة التي ألقاها السكرتير الأول بندر النهدي.





وقال النهدي إن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية المحافظة على المقدرات الطبيعية، تولي اهتماما كبيرا بقضايا البيئة وتحرص على صونها وحمايتها وضمان عدم تأثرها بالنهضة العمرانية والصناعية التي تشهدها المملكة، وهي تؤمن بأن المحافظة على البيئة وتنميتها يكمن في إيجاد التقنيات الحديثة والحد من التلوث وإعادة تدوير النفايات ومكافحة التصحر والاستثمار الأمثل للثروات المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة، بما في ذلك تكامل حماية بيئة الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها.



