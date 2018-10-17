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فن

بلقيس تحقق 2.5 مليون بكليب أهلا يا ماما

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:46 ص
صدى البلد
سعيد فراج
حصد كليب "أهلا يا ماما" للفنانة الخليجية بلقيس فتحي نجاحا كبيرا بعد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، اذ اجتازت مشاهدات الكليب حاجز الـ2 مليون ونصف المليون مشاهدة بعد أسبوعين.

وأهدت بلقيس كليبها "أهلا يا ماما" لمولودها الأول تركي، الذي ظهر معها في الكليب، وسيطرت مشاعر الأمومة والعطف على مشاهد الكليب.

وظهرت بلقيس مع ابنها الأول "تركي بن سلطان"، الذي استقبلته في شهر مايو الماضي، وذلك خلال مشاهد كليبها الجديد "أهلًا يا ماما"، ويعد هذا أول ظهور كامل لنجل بلقيس، لأنها لم تكشف عن صورة واضحة له حتى الآن، واكتفت بنشر صورة قبل أشهر تخفي بها جزءا كبيرا من وجهه.

يذكر أن بلقيس تنافس على لقب أفضل مطربة إماراتية فى مسابقة BAMA MUSIC AWARDS وينافسها على اللقب كل من حسين الجسمي وأحلام.

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