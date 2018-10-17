تكريم عزة مجاهد فى مهرجان فاشون ستار

أكد محمد شرف رئيس مهرجان فاشون ستار أن الدورة الثانية للمهرجان المقرر انطلاقها في 22 أكتوبر الحالي بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة ستشهد حضور 20 دولة عربية وأوروبية.



وقال "شرف" إن مهرجان فاشون ستار يشمل هذا العام تكريم الفنانة الشابة عزة مجاهد، وذلك عن دورها في مسلسل فوق السحاب بجانب نخبة من الفنانيين المصريين والعرب.



يذكر أن الفنانة عزة مجاهد هي ابنة الفنانة فيفي عبدة ويعد مسلسل فوق السحاب أول الأعمال التي تعرض لها على الشاشة الصغيرة وقد شاركت في أكثر من عمل درامي و مسرحي خلال الفترة الماضية.