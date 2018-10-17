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أخبار العالم

مقتل رجل شرطة و3 إرهابيين في اشتباكات بالهند

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:57 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت وسائل إعلامية في الهند، اليوم الأربعاء، بمقتل رجل شرطة واحد على الأقل، و3 إرهابيين، في اشتباكات اندلعت بين الجانبين في مدينة "سريناجار".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا حول منطقة "الفاتح كادال" بعد ورود معلومات تفيد بوجود إرهابيين داخل منزل هناك.

وأضافت القناة الهندية أن قوات الأمن اقتحمت المنزل؛ مما دفع الإرهابيين الذين كانوا يختبئون بالداخل، إلى إطلاق النار عليهم، وسقوط ضحايا من الجانبين.

فيما أُغلقت جميع المدارس والكليات الموجودة في المنطقة كـ"إجراء احترازي"، كما تم تعليق خدمات الإنترنت للهاتف المحمول.

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