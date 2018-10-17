مقتل رجل شرطة و3 إرهابيين في اشتباكات بالهند

أفادت وسائل إعلامية في الهند، اليوم الأربعاء، بمقتل رجل شرطة واحد على الأقل، و3 إرهابيين، في اشتباكات اندلعت بين الجانبين في مدينة "سريناجار".





وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا حول منطقة "الفاتح كادال" بعد ورود معلومات تفيد بوجود إرهابيين داخل منزل هناك.





وأضافت القناة الهندية أن قوات الأمن اقتحمت المنزل؛ مما دفع الإرهابيين الذين كانوا يختبئون بالداخل، إلى إطلاق النار عليهم، وسقوط ضحايا من الجانبين.



