قرقاش عن أزمة خاشقجي: السعودية صمام أمان المنطقة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم "الأربعاء"، أن المملكة العربية السعودية تعتبر صمامًا أمان المنطقة العربية، رغم الأزمات التي تمر بها، وذلك في إشارة إلى أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من وجهة نظر أبناء الخليج العربي والمنطقة الحضور والدور السعودي أساس للإستقرار والتنمية في محيط صعب ومضطرب".



وأضاف الوزير الإماراتي: "الأزمات العابرة لن تغيّر من هذه الحقيقة، السعودية محوّرية في كلّ ما يهم المنطقة وحرصنا عليها هو حرصنا على أنفسنا".