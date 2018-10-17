ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قرقاش عن أزمة خاشقجي: السعودية صمام أمان المنطقة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم "الأربعاء"، أن المملكة العربية السعودية تعتبر صمامًا أمان المنطقة العربية، رغم الأزمات التي تمر بها، وذلك في إشارة إلى أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من وجهة نظر أبناء الخليج العربي والمنطقة الحضور والدور السعودي أساس للإستقرار والتنمية في محيط صعب ومضطرب".

وأضاف الوزير الإماراتي: "الأزمات العابرة لن تغيّر من هذه الحقيقة، السعودية محوّرية في كلّ ما يهم المنطقة وحرصنا عليها هو حرصنا على أنفسنا".

ترشيحاتنا

مكافاه لرودي جارسيا من مارسيليا قبل مباراة سان جيرمان

بدء اجتماعات مجلس منظمة العمل العربية بالكويت بمشاركة مصر.. صور

قولي وداعا لمشاكل الهضم نهائيا مع هذا المشروب

صحيفة أمريكية تكشف فضائح قادة النظام الإيراني وعائلاتهم

محافظ الدقهلية: توقيع عقد مع شركة فرنسية لدراسة إنشاء مترو المنصورة

ترامب يدافع عن السعودية بشأن خاشقجي: إدانة قبل معرفة كل الحقائق

تطهير محيط مفوضية اللاجئين بأكتوبر من الإشغالات.. صور

مؤتمر الفتوى يناقش اليوم ضوابط الإفتاء في قضايا حقوق الإنسان

طلعت يوسف: الأهلي لا يعاني من آفة اللاعب المصري بعد التهديف.. فيديو

ممارسة الرياضة تحميك من الإصابة بهذه الأمراض.. أبرزها السكري

منتخب مصر يصل مطار القاهرة قادما من سوازيلاند.. صور

كواليس لقاء دنيا بطمة وأشرف زكي مع منى الشاذلي اليوم.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

تعرف على دور وزارة الإنتاج الحربي في مشروعات محطات تحلية المياه
طريقة إعداد الدجاج بالكاري والثوم
يوهانسن: قبول 33 مدرسة من 75 تقدموا للحصول على شهادة جودة التعليم.. فيديو
يوهانسن: منظومة تطوير التعليم طموحة ومبشرة بالخير
متحدث الوزراء يكشف سبب اهتمام مدبولي بملف الصحة في بورسعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟