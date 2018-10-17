يوتيوب تجدد اعتذارها لمستخدميها حول العالم عن العطل المفاجئ

جددت إدارة موقع مشاركة الفيديوهات الأكثر شهرة "يوتيوب"، اعتذارها للمستخدمين حول العالم، وذلك بعد العطل المفاجئ الذي أصاب الموقع، فجر اليوم الأربعاء.



وقالت "يوتيوب" في بيان- حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"-: "تحديث: لقد عدنا.. شكرا لصبركم، إذا كنتم تواجهون المشكلة حتى الآن؛ من فضلكم أبلغونا".



وواجه مستخدمو الموقع التابع لشركة "جوجل" مشاكل فنية تتعلق بمشاهدة أو تحميل المقاطع في عدد من دول العالم، حيث سجلت المشاكل في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا والمكسيك والبرازيل والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.