طريقة إعداد الدجاج بالكاري والثوم

يعشق الكثير طريقة إعداد الدجاج بالكارى والثوم وبالأخص الأطفال فهم من عشاق الكارى ،فإذا كنت من ضمن الأشخاص الذين يفضلون تناول الأكلات الكورى عليك بطريقة عمل الدجاج بالكارى والثوم في دقائق من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.



المقادير لعمل الدجاج بالكارى والثوم :

صدور دجاج فيليه

كاري

بيوريه الطماطم

بصل

ثوم

كزبرة خضراء

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

فلفل ألوان

حبهان مطحون

أرز بالكاري



طريقة عمل الدجاج بالكارى والثوم :

* يشوح البصل والثوم في الزيت على النار مع مكعب مرقة.

* يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود.

* تضاف قطع الدجاج والحبهان والكاري وبيوريه الطماطم ويترك الخليط ليتسبك.

* تضاف الكزبرة الخضراء والفلفل الرومي المفروم.

* يقلب الخليط ويقدم عند تمام النضج.



التقديم لطريقة عمل الدجاج بالكارى والثوم :

* يقلب الأرز في الزبدة على النار.

* يضاف الكاري والملح والماء ويقلب الخليط وتوطى النار بعد الغليان ويغطى. ويترك حتى تمام النضج.

* يقدم الدجاج بالكاري وصوص الطماطم مع الأرز بالكاري.