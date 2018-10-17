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رياضة

مدرب تونس: طلبت من اللاعبين الاستمتاع أمام النيجر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:12 ص
فوزي البنزرتي
فوزي البنزرتي
نور عادل
عبر المدير الفني لمنتخب تونس، فوزي البنزرتي، عن ارتياحه للأداء الذي قدمه نسور قرطاج، امس "الثلاثاء" أمام النيجر والفوز بنتيجة (2-1)، في المباراة التي اقيمت ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وحافظ منتخب تونس بانتصاره على صدارة المجموعة العاشرة، ليضمن تأهله للنهائيات الإفريقية للمرة 14 متتالية، والـ19 في تاريخه.

وقال البنزرتي في تصريحات إذاعية: "بعد لقاء الذهاب أمام النيجر والذي فزنا به بهدف، السبت الماضي، حرصت على ترميم معنويات اللاعبين وطلبت منهم أن خوض مباراة امس دون ضغوطات وأن يستمتعوا".

وأضاف: "بالفعل كان أداء منتخب تونس أمس أفضل رغم أننا لعبنا في نيامي، ورغم ارتفاع درجات الحرارة، والأخطاء التي قام بها اللاعبون في لقاء تونس تم تفاديها اليوم في النيجر".

وواصل فوزي البنزرتي تقييمه لمنتخب تونس قائلا: "كل اللاعبين قدموا اليوم ما كان مطلوبا منهم، كما أن خطوطنا كانت مترابطة وأدت دورها على الوجه الأكمل".

وختم "أنا سعيد بالانتصار والتأهل إلى النهائيات قبل نهاية التصفيات بجولتين".

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