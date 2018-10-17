4 مكونات من مطبخك تساعد على إطالة الشعر

هل تريدين إطالة شعرك وجربت الكثير من الطرق دون جدوى يمكنك تجربة القناع التالى له مفعول السحر فى إطالة الشعر والحفاظ على حيويته إليك مكونات سريع يمكنك تطبيقه على شعرك 3 مرات أسبوعيا بعد الاستحمام وستدهشك النتيجة تقدمه خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد"





كل ما تحتاجين لإعداد القناع..





15 جرامًا من الخميرة الفورية أو الجافة

كوب من الحليب الدافئ

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

نصف كوب من الماء الدافئ









طريقة التحضير للمكونات ...





فى وعاء امزجى المكونات جيدا مع مزجهما جيدًا، ثم يُغطى الكوب لمدة ساعة على الأقل، هنا يمكنكِ استخدامه بعد غسل الشعر بالشامبو؛ حيث يوزع مزيج الحليب والخميرة على الشعر بالكامل مع تغطية الرأس لمدة ساعة، وبعد ذلك يعاد غسل الشعر جيدًا بالشامبو.



