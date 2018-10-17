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مرأة

4 مكونات من مطبخك تساعد على إطالة الشعر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:52 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تريدين إطالة شعرك وجربت الكثير من الطرق دون جدوى يمكنك تجربة القناع التالى له مفعول السحر فى إطالة الشعر والحفاظ على حيويته إليك مكونات سريع يمكنك تطبيقه على شعرك 3 مرات أسبوعيا بعد الاستحمام وستدهشك النتيجة تقدمه خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد"

كل ما تحتاجين لإعداد القناع..

15 جرامًا من الخميرة الفورية أو الجافة 
كوب من الحليب الدافئ
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
نصف كوب من الماء الدافئ


طريقة التحضير للمكونات ...

فى وعاء امزجى المكونات جيدا مع مزجهما جيدًا، ثم يُغطى الكوب لمدة ساعة على الأقل، هنا يمكنكِ استخدامه بعد غسل الشعر بالشامبو؛ حيث يوزع مزيج الحليب والخميرة على الشعر بالكامل مع تغطية الرأس لمدة ساعة، وبعد ذلك يعاد غسل الشعر جيدًا بالشامبو.

الماسك غني بالبروتينات والفيتامينات التي توفر التغذية اللازمة للشعر وتعزز نمو الشعر السريع وتعزز نمو الشعر بسرعة كبيرة.

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