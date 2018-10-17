خطوات نظمي بها وقتك في الصباح قبل المدرسة والعمل

تمر ساعة الصباح سريعة جدا، وهو ما يجعلك تنسين الكثير من أغراضك خلال انشغالك بالكثير من الأعمال وتجهيز أولادك للذهاب إلى المدرسة، مما يجعلك تذهبين إلى عملك متأخرة؛ لذلك نقدم لكِ خطوات بسيطة وسريعة؛ لتنظيم وقتك في الصباح، تقدمها هبة محمد أخصائى الاقتصاد المنزلى.



- حاولي النوم مبكرًا أنتِ وأسرتك، حتى تحصلي على نوم كافي، وتستيقظي في نشاط دون تأخير.



- حضري الملابس التي سترتديها أنتِ وأسرتك قبل النوم أو قبل أيام.



- حضري علب الوجبات المدرسية قبل النوم واحفظيها في الثلاجة، واغسلي زجاجات المياه الخاصة بأطفالك واملئيها أيضا.



- لا تنسي تحضير حقيبة المدرسة، وتجهيز الكتب والأدوات اللازمة لجدول الحصص الدراسية، ليلة الذهاب إلى المدرسة.



- لا تشغلي التلفزيون في الصباح على الإطلاق، أو تستخدمي الهاتف.



- تعاملي مع أبنائك بذكاء حتى ينجزوا مهامهم دون تأخير، وحفزيهم بإعطاء المكافأة أو حتى بالسماح لهم بمدة أكبر من الترفيه فيما بعد.



- من الممكن ألا تضعي الكثير من الأصناف على مائدة الإفطار، فقط حضري طعاما صحيا وسريعا كالشوفان المنقوع مع لبن وفواكه، من الليل، أو سندوتشات الجبن والبيض مع كوب من اللبن.