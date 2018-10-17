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دليلك لشراء الأسماك المُعلبة.. تعرف على أفضل اختيار لأسرتك

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:47 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
الأسماك المُعلبة خيار نلجأ إليه عندما لا يتوافر الوقت أو المجهود لإعداد وجبة بحرية، إلا أن تلك الأسماك لا يجب أن تشترى هكذا دون معرفة عدد من المعلومات التى تساعد على الاختيار الصحيح.

وخصص موقع paleoleap تقريرًا للحديث عن الأسماك المُعلبة وما يجب علينا شرائه وما يجب الابتعاد عنه.

يجب الابتعاد عن هذه الأشياء

بعض العبوات سيكتب عليها بأكبر خط ممكن مُحضرة بزيت الزيتون، ولكن عند النظر إلى المكونات ستجده مخلوطا بعدد من الزيوت الصناعية، لذلك عليك النظر للمكونات جيدًا.

الانتباه إلى المكونات الزائدة

بعض العبوات تحتوي على عدد من المكونات الخفية والتي يمكن أن تسبب الحساسية لقطاع كبير من الناس.

الإضافات
عدد من عبوات الأسماك المُعلبة أيضًا يمكن أن تحتوي على الصلصة أو الخردل أو غيرها من الإضافات التي قد لا تروق للبعض.

ماذا يجب عليك أن تختار؟

الأسماك العظمية هي الاختيار الأمثل إذا قررت شراء المُعلبات، فالسردين والسلمون والماكريل وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم بكمية كبيرة.

الأسماك الدهنية : من أفضل الخيارات التي يمكن أن تذهب إليها بدلا من شراء الأنواع الأخرى التي تقل قيمتها الغذائية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على الأوميجا 3.

وتعد التونة من أكثر الأسماك المُعلبة التي يتم شراؤها في المطلق، ولكن يجب علينا أن نختار التونة الآسيوية الخفيفة ونبتعد تماما عن التونة البيضاء القادمة من أمريكا اللاتينية.

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دليلك لشراء الأسماك المُعلبة.. تعرف على أفضل اختيار لأسرتك

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