5 بدائل للفانيليا تقضي على رائحة البيض

تلجأ معظم السيدات عند تحضير بعض الوصفات التي تحتاج فيها لاستخدام البيض، إلى خلط نسبة من الفانيليا إلى الوصفة للتغطية على رائحة البيض النفاذة، ولكن الفانيليا قد لا تفي بالغرض أو قد لا يفضل البعض نكهتها، ولهذا يمكنك التعرف معنا على بدائل استخدام الفانيليا للقضاء على رائحة البيض.



- بشر البرتقال

يمكنك الاستفادة الكاملة من البرتقال باستخدام عصيره وخلطه في المكونات، والاستعانة بقشوره المبشورة التي تضاف مع البيض بحيث تقضي على رائحته النفاذة.



- الخل

يمكن الاستعانة ببضع قطرات من الخل الأبيض الذي يقضي على رائحة البيض ولكن لا تضعي منه الكثير حتى لا يترك طعمًا غير مرغوب فيه بالطعام.



- الليمون

تقضي جميع الفاكهة الحمضية على الروائح النفاذة وخاصة البيض، وعند وضعك لقطرات من عصير الليمون فإنك تضيفين طعم الخاص لوصفتك.



- القرفة

تتميّز القرفة بفوائدها واستخداماتها العديدة، ومنها القضاء على رائحة البيض وإعطاء الحلويات طعما استثنائيًا، كما تعتبر من النكهات الشتوية الدافئة، ويمكنك وضع ملعقة صغيرة من بودر القرفة أو وضع عود صحيح بين المكونات قليلا ثم رفعه.



- القهوة أو النسكافية

وهنا يمكنك إضافة ربع ملعقة من القهوة المغلية أو القهوة سريعة التحضير، إلى مكونات الكيك أو غيرها من الوصفات التي تحتوى على البيض.​