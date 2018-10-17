ثنائي المنتخب الدولي يغادر القاهرة بعد العودة من سوازيلاند مباشرة

يطير الثنائي الدولي محمد النني وعمرو وردة،لاعبا منتخب مصر الاول لكرة القدم،الي انديتهم وذلك عقب الوصول مباشرة إلي مطار القاهرة الدولي عائدين من سوازيلاند مع بعثة الفراعنة.



وحقق منتخب مصر الاول لكرة القدم الفوز على حساب سوازيلاند بهدفين دون رد بالمباراة، التي اقيمت في اطار الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون،ليضمن تأهله مع منتخب تونس رسميًا قبل نهاية التصفيات بجولتين.



ويرتبط النني بموعد طائرة لندن من مطار القاهرة في التاسعة و10 دقائق صباح اليوم الأربعاء، فيما يرتبط وردة بطائرة اليونان التي تغادر القاهرة في التاسعة صباحا كذلك.



وغادرت بعثة المنتخب الوطني عاصمة سوازيلاند بطائرتها الخاصة في التاسعة مساء امس الثلاثاء، في رحلة استغرقت 10 ساعات كاملة حتى الوصول إلى القاهرة وتخللها ترانزيت في مطار عنتيبي بأوغندا.