رجيم للمراهقات بدون حرمان أساسه تناول الطعام بمجرد الإحساس بالجوع

تواجه كثير من الفتيات المراهقات مشكلة عند تغير شكل الجسم وزيادة فى الوزن، مما يجعلها تحلم بقوام مثالى وأكثر رشاقة، ويقع البعض فى خطأ كبير باتباع أنواع خاطئة من الرجيم بدون استشارة طبيب، مما يعرض صحتهن للخطر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الحفاظ على وزنك وصحتك معا فى نفس الوقت وبدون حرمان، وفقا للنصيحة التي يقدمها الدكتور سالم عبيد، استشاري التغذية وعلاج السمنة والنحافة.





ويقول الدكتور سالم عبيد، لـ"صدى البلد " إن معظم الفتيات المراهقات يلجأن في هذا السن الحساس الى تناول الوجبات السريعة التي تصيبهن بزيادة في الوزن، لافتا إلى أن النظم الغذائية التي يجب أن تتبعها المراهقات لابد أن تحتوي على جميع العناصر الغذائية لأنه في هذه الفترة يتم بناء الجسم.





وأضاف "عبيد" أن النظم الغذائية الصارمة التي فيها حرمان من أحد العناصر الغذائية تؤثر سلبا على سلامة الجسم وجمال البشرة والشعر، لهذا ينحصر ريجيم المراهقات فى اتباع نظام غذائي يومي عند تناول الطعام.





وينصح استشارى التغذية وعلاج السمنة والنحافة، المراهقات بتناول الطعام بمجرد الإحساس بالجوع وعدم تأجيل الوجبة لساعات ظنًا منك أن ذلك سيساعد على خفض الوزن، موضحا أن ذلك سيجعل الجسم يخزن أي كمية تتناولينها من الطعام، كما أن إحساسك بالجوع سيجعلك تتناولين كمية أكبر من المعتاد عليها.





كما نصح الدكتور سالم عبيد، الفتيات المراهقات بما يلي:

- شرب ٢-٤ أكواب ماء قبل تناول الطعام.

- الإكثار من تناول الفاكهة والخضراوات والسلطة الخضراء.

- تناول بصفة يومية الزبادي والحليب والأجبان.

- التقليل من تناول الكربوهيدرات والنشويات مثل الخبز والأرز والبطاطس والمكرونة لكن لا تحرمي نفسك منها تماما.

- الإكثار من شرب الماء على مدار اليوم.

- تقليل من المشروبات الغنية بالكافيين

- تقليل الوجبات السريعة والسكر قدر المستطاع

- من الضروري تناول ثلاث وجبات في اليوم