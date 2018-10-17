ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:15 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
عرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 29 - الصغرى 20، علمًا بأن درجات الحرارة ستكون متغيرة طوال الأسبوع لتسجل يوم الجمعة المقبل 31 درجة للعظمى و21 للصغرى وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الإسكندرية: العظمى27 – الصغرى 21، علمًا بأن درجات الحرارة ستكون متغيرة طوال الأسبوع لتسجل يوم الجمعة المقبل 28 درجة للعظمى و21 للصغرى.

مطروح: العظمى 27- الصغرى 19، علمًا بأن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا على مدار الأسبوع حتى تسجل يوم الجمعة 28 درجة العظمى، و 19 الصغرى.

الغردقة: العظمى 31، والصغرى 23، علمًا بأن درجات الحرارة ستتنخفض مرة أخرى وتسجل 31 للعظمى و23 للصغرى يوم الجمعة

شرم الشيخ: العظمى 31، والصغرى 24، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر حتى يوم الجمعة.

أسيوط: العظمى 31، والصغرى 18، علما بأن درجات الحرارة سترتفع طوال الأسبوع، لتسجل يوم الجمعة 33 للعظمى و20 للصغرى.

كفر الشيخ: العظمى 29، والصغرى 18، علما بأن درجات الحرارة ستسقر طوال الأسبوع، لتعاود الارتفاع مرة أخرى يوم الجمعة لتسجل 31 للعظمى 19 للصغرى.

أسوان: العظمى 34، والصغرى 21، علما بأن درجات الحرارة متغيرة حتى نهاية الأسبوع، لتسجل يوم الجمعة 36 للعظمى 22 للصغرى.

ترشيحاتنا

طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة

الكلمة التاريخية للرئيس أمام مجلس الفيدرالية الروسي تتصدر عناوين صحف القاهرة

حبس فتاة ليل حاولت إدخال حشيش لمسجون بقسم حلوان

ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين.. السيليساو يفوز في الوقت القاتل.. فيديو

توقف يوتيوب عن العمل.. والشركة توضح السبب

ربيعة يعود للمشاركة في المباريات بعد غياب 10 شهور

تركيا: بومبيو يجتمع مع أردوغان لبحث أزمة خاشقجي

طريقة إعداد الدجاج بالكاري والثوم

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

اكتشاف أقدم دليل على الحياة الحيوانية.. حفرية عمرها 635 مليون سنة

قرقاش عن أزمة خاشقجي: السعودية صمام أمان المنطقة

يوهانسن: قبول 33 مدرسة من 75 تقدموا للحصول على شهادة جودة التعليم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

كرابيج حلب بالناطف على طريقة غادة التلى
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
تعرف على دور وزارة الإنتاج الحربي في مشروعات محطات تحلية المياه
طريقة إعداد الدجاج بالكاري والثوم
يوهانسن: قبول 33 مدرسة من 75 تقدموا للحصول على شهادة جودة التعليم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟