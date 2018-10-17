كرابيج حلب بالناطف على طريقة غادة التلى

كرابيج بالناطف هي من الحلويات الشامية المشهورة وتسمى أيضا كرابيج حلب، وقد عرضت الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سى بى سى سفرة طريقة إعدادها.



مقادير كرابيج بالناطف:

4 كوب سميد

كوب سكر

ملعقة صغيرة خميرة

2 ونصف كوب سمنة

الحشو

2 كوب فستق او عين جمل

نصف كوب سكر

ملعقة كبيرة ماء ورد

3 ملعقة كبيرة شربات الناطف

4 بياض بيض

1 و نصف كوب سكر

كوب ماء

ملعقة صغيرة ليمون

ملعقة صغيرة ماء ورد

قرفة مطحونة

2 كوب ماء عرق الحلاوة



طريقة عمل كرابيج بالناطف:

* اخلطي السميد مع السكر ثم ضيفي الخميرة والسمنة واعجنيهم جيدا .

طريقة تحضير الحشو:

* اخلطي الفسدق مع السكر والشربات وماء الورد .

* احشي العجينة بالفسد وشكليها بالشكل المناسب لكي مدور او مثل شكل السمبوسك.

* ادخليه الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج وقدميه مع الناطف .



طريقة تحضير الناطف:

* ضعي السكر و الماء و الليمون و ماء الورد على النار لتحصلي على الشربات.

* اخلطي في العجانة ماء عرق الحلاوة مع بياض البيض.

* ضيفي الشربات الى العجانة بالتدريج مع الاستمرار في الخفق وسوف يتغير القوام ويصبح مثل الرويال ايسنج ومتماسك او الكريم شانتيه .

* في طبق التقديم ضعي الناطف ثم ضيفي معه الكرابيج وزينيهم بالقرفة وقدمها .

