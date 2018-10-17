إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بمركز بدر

أصيب 5 أشخاص نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق النجاح / الصحراوى بدائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة؛ حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون لإ سعافهم .





كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة بدر بوقوع حادث تصادم بطريق النجاح الصحراوى أمام محطة وقود النعناعى بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص، تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 500404 نقل بحيرة قيادة أحمد .م.ع . 26 سنة سائق ومقيم قرية عبدالعظيم زاهر مركز وادى النطرون، والسيارة رقم ب م ر 4713 (ميكروباص ) والتي فر قائدها هاربًا تاركًا السيارة.





وتبين من المعاينة أنه أثناء سير السيارة الثانية بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد سائقها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الأولى حال سيرها أمام بذات الاتجاه، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى و4 من مستقليها "بسحجات وكدمات وجروح" وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون لإسعافهم.