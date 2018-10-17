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أخبار البلد

مصريو النمسا يوجهون رسالة للمنتخب بعد صعوده لنهائيات أفريقيا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:58 ص
المنتخب الوطني لكرة
المنتخب الوطني لكرة القدم
سعيد العربي
هنأ الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، برئاسة المهندس حسام بازينة، المنتخب الوطني لكرة القدم، لوصوله لنهائيات كأس أفريقيا المقرر لها صيف العام المقبل بالكاميرون.

وقال الكابتن علي حافظ، رئيس اللجنة الرياضية للاتحاد، في بيان: "إننا نتقدم بالتهنئة لجمهور الكرة المصرية وكذلك لمنتخبنا وجهازه الفني بعد الصعود إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد فوزه بهدفين دون مقابل على منتخب مملكة إي سواتيني"؛ مؤكدا أن الفريق لعب بحماس استحق معه الفوز.

وتمنى حافظ التوفيق لمنتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا دعم الاتحاد العام للمصريين بالنمسا/ليوبن وأبناء الجالية المصرية في النمسا للمنتخب.

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