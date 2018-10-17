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مرأة

بـ 3 طرق سهلة.. نظفي الحائط من كتابة أطفالك

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:57 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
الأطفال الصغار دائما ما يحتاجون لرقابة من نوع خاص، فخطواتهم غير متوقعة، والأعمال التي يقدمون عليها قد تكون مُخربة في أكثر الأحيان.

والكتابة على الحائط من أكثر الأنشطة التي يحب الأطفال القيام بها في غفلة من أمهاتهم، ما يجعل الشكل العام لجدران المنزل غير مريح ومُحرج أمام الضيوف.

الإعلامية رضوى الشربيني قدمت خلال برنامجها "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة" عددا من الوصفات الطبيعية التي يمكننا من خلالها التخلص من آثار الكتابة على الجدران.

الطريقة الأولى
نستعين بكمية من معجون الأسنان ونجعل الحائط يتشربه، بأن يترك عليه لمدة تتراوح من 10 دقائق لربع ساعة قبل إزالته باستخدام قطعة قماش جافة.

الطريقة الثانية
كمية من الكلور وملعقتا مُطهر وملعقتين من صابون الأطباق، ثم خلطها معًا، وباستخدام إسفنجة جافة يوضع الخليط على الحائط ونبدأ في إزالة البقع، ولكن يجب أن تستخدم هذه الوصفة مع الحوائط البيضاء وليست الملونة.

الطريقة الثالثة
باستخدام مجفف الشعر «السشوار» يوجَّه الهواء الساخن إلى الحائط لمدة 10 دقائق وباستخدام الخليط في الطريقة في السابقة ننظف الحائط بكل سهولة، ولكن تلك الوصفة تحتاج إلى صبر.

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بـ 3 طرق سهلة.. نظفي الحائط من كتابة أطفالك

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