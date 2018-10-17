في ذكرى رحيله.. تعرف على وصية ممدوح وافي

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان ممدوح وافي والذي رحل عن عمر يناهز ال53 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان الجهاز الهضمي عام 2004 .



ما لا يعرفه الكثير أن ممدوح وافي كان صديقا مقربا لأحمد زكي وقد اوصى وافي قبل وفاته ان يدفن في مقبرة احمد زكي حتى يكون بجواره.



ممدوح وافي شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام منها البيضة والحجر وزوجة رجل مهم كما شارك في بطولة مسلسل عائلة الحج متولي.