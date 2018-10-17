تامر حسني يطمئن جمهوره على حالته الصحية

كشف النجم تامر حسني من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تطور جديد في حالته الصحية.



وكتب تامر حسني قائلا: "الحمد لله.. آخر قرار مفيش عمليات الحمد لله بس محتاج فترة علاج وجلسات صوتية وسكوت تام لمدة ٣ أسابيع فات منهم ٥ أيام، وإن شاء الله ارجع اغني ولكن بشكل تدريجي طبعًا".



وأضاف: "وده بسبب كرم ربنا ودعواتكم اللي شايفها ليل نهار قدامي ألف شكر يا أغلى الناس".



وكان تامر حسني تعرض لأزمة صحية مفاجئة وفقد صوته وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء بعض الفحوصات.