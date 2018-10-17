تطورات الحالة الصحية لنجل محمود عبد العزيز

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة من خلال حسابه الخاص على إنستجرام تكشف عن وجوده بأحد المستشفيات وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله على كل شيء.. مفيش حاجة مستاهلة والإنسان ضعيف".





وبعد نشر هذه الصورة بساعات كشف من خلال صورة أخرى عن تطورات حالته الصحية، وكتب من خلال حسابه على إنستجرام: "والله العظيم أنا الحمد لله تمام جدًا، ألف حمد وشكر، شكرًا لحضراتكم جميعًا، أنا أسف إني مش قادر أرد على حضراتكم، أنا تمام وخرجت من المستشفى،ومروح إن شاء الله ، ربنا يخليكم ويكرمكم جميعا ويطمنكم على كل حبايبكم".



