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فن

تطورات الحالة الصحية لنجل محمود عبد العزيز

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:51 ص
صدى البلد
نورا نبيل
نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة من خلال حسابه الخاص على إنستجرام تكشف عن وجوده بأحد المستشفيات وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله على كل شيء.. مفيش حاجة مستاهلة والإنسان ضعيف".

وبعد نشر هذه الصورة بساعات كشف من خلال صورة أخرى عن تطورات حالته الصحية، وكتب من خلال حسابه على إنستجرام: "والله العظيم أنا الحمد لله تمام جدًا، ألف حمد وشكر، شكرًا لحضراتكم جميعًا، أنا أسف إني مش قادر أرد على حضراتكم، أنا تمام وخرجت من المستشفى،ومروح إن شاء الله ، ربنا يخليكم ويكرمكم جميعا ويطمنكم على كل حبايبكم".

وكان عددٌ كبيرٌ من النجوم قد تمنوا الشفاء العاجل لمحمد محمود عبد العزيز ومنهم مي سليم وميريهان حسين على صفحاتهم الشخصية.

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