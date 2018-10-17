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فن

القائمة الأولية للمشروعات المشاركة في فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:09 ص
صدى البلد
شروق إبراهيم
استقبل ملتقى القاهرة السينمائي، 107 مشروعات أفلام تنوعت بين الروائي والوثائقي في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، حيث جاءت من سوريا ولبنان وليبيا والعراق وتونس والجزائر والمغرب وفلسطين ومصر.

ووجدت لجنة الاختيار صعوبة كبيرة في تحديد قائمة أولية تتكون من 15 مشروعًا، نظرًا لأن مشروعات الأفلام قوية وتناقش موضوعات مهمة.

جاء هذا مع انضمام شركة السينما العراقية إلى شركاء ورعاة ملتقى القاهرة السينمائي بتقديم جائزة نقدية قدرها 5 آلاف دولار لأحد المشروعات المشاركة.

وفي هذا الإطار قال زيد جواد مؤسس السينما العراقية إن "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أهم مهرجانات السينما الدولية، وبالتأكيد فإن ملتقى القاهرة السينمائي جاذب لعدد كبير من المشروعات الواعدة، وبما أننا ندعم الأفلام العربية من خلال عرضها ضمن السينما العراقية، نريد أيضا دعم الأفلام العربية قبل انتهائها".

وأضاف جواد أن ملتقى القاهرة السينمائي يعد مكانًا مهمًا لذلك‎، وهذا يجعلنا سعيدين بأن نكون جزءً من الدعم الذي سيتم تقديمه لأحد المشروعات القوية المشاركة في الفعاليات".

وسوف يشارك في الملتقى المخرج العراقي المخضرم قتيبة الجنابي من خلال مشروع الفيلم الروائي الطويل رجل الخشب في مرحلة ما بعد الإنتاج، كذلك المخرج المصري أسامة فوزي بفيلمه أسود وردي، وهو الثالث ضمن ثلاثية صنعها مع السيناريست والروائي مصطفى ذكري، كما وقع الاختيار أيضًا على شرق الظهيرة، وهو مشروع الفيلم الروائي الطويل الثاني في مرحلة التطوير للمخرجة المصرية هالة القوصي.

كما يقدم الملتقى هذا العام مشروعات لمخرجين واعدين يقدمون أعمالهم للمرة الأولى، فيشارك المخرج المصري السويسري تامر راجلي من خلال مشروع فيلم يحكي قصة مغامرة تحدث في مصر ويحمل اسم Missed You.

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