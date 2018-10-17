اختفاء طالبة ثانوية عامة في ظروف غامضة بمطروح

تعرضت إحدى الطالبات في الصف الثاني الثانوي العام للاختفاء في ظروف غامضة أثناء توجهها لتلقي درس خصوصي.



وتلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارًا بورود بلاغ من أسرة الطالبة "رباب"، 16 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي، يفيد بتغيبها عن المنزل منذ عصر أمس، الثلاثاء، واختفائها في ظروف غامضة، أثناء ذهابها لدرس خصوصي بمدينة مرسى مطروح.



وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود للعثور على الطالبة وإعادتها لمنزلها.