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أخبار العالم

بدء فعاليات الدورة الـ89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالكويت

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:58 م
صدى البلد
أ ش أ
بدأت اليوم، الأربعاء، فعاليات الدورة الـ89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، والتى تستضيفها الكويت على مدى يومين، بمشاركة وزير القوى العاملة محمد سعفان.

ويناقش المشاركون فى هذه الدورة عددا من البنود والموضوعات المهمة، فى مقدمتها تقرير أوضاع عمال وشعب فلسطين فى الأراضى العربية المحتلة، وتنفيذ قرارات الدورة الثامنة والثمانين لمجلس إدارة المنظمة، والتى عقدت فى العاصمة العراقية بغداد فى مارس الماضى، وتنفيذ قرارات الدورة الخامسة والأربعبن لمؤتمر العمل العربى، الذى عقد فى القاهرة خلال شهر أبريل الماضى.

كما يبحثون الموضوعات المدرجة على بند المسائل المالية والإدارية، ومنها الموقف المالى من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء، والنظر فى قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى بشأن اعتماد موازنة منظمة العمل العربية لعامى 2019، و2020، والنظر فى تقرير المراجع الداخلية لمكتب العمل العربى، وتعيين المراجعين القانونيين، لتدقيق حسابات المنظمة لعامى 2019 و2020.

وتناقش الدورة الـ89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، تقريرا عن نتائج أعمال الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولى، والتى عقدت فى جنيف فى يونيو الماضى، واستكمال تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربى لمدة عامين، وكذلك تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية لمدة عامين، بالإضافة إلى اختيار أعضاء مجلس الإدارة فى اللجنة الفنية المعنية باختيار رواد العمل العربى ومناقشة التقرير المرحلى الخاص بالتقدم المحقق لأهداف التنمية المستدامة (2030).

كما تناقش الدورة تقريرا عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين دورتى مجلس الإدارة الثامنة والثمانين، والتاسعة والثمانين، ونتائج أعمال الدورة (102) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى.

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