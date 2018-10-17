ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع ربة منزل سقط عليها جدار منزل بإحدى قرى الرحمانية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:13 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوط جزء من جدار منزل عليها بقرية محلة داود التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة. 

كان مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة الرحمانية بورود إخطار من المستشفى العام بوصول منى .ع.خ "55 سنة" ربة منزل ومقيمة قرية محلة داود بدائرة المركز "جثة هامدة" بسبب سقوط جزء من جدار منزلها عليها.

وبسؤال نجلها رضا .ج.ا.34 سى عامل ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء تواجد والدته بمنزلهما (المبني بالطوب الأبيض ومسقوف بالأخشاب) سقط عليها جزء من جدار المطبخ مما أدى لإصابة أودت بحياته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد في تقريره بوجود كدمات متفرقة بالجسم وأن سبب الوفاة نزيف داخلى وهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب نتيجة سقوط جسم صلب عليها، موضحا أنه لا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية لاتخاذ شئونها.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترشيحاتنا

تركيا: بومبيو يجتمع مع أردوغان لبحث أزمة خاشقجي

نقيب الفلاحين: وقف استيراد بذور الطماطم 023 انتصار لمزارعي مصر..فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو

إليسا تصل القاهرة استعدادا لحفلة المنصورة

اختفاء طالبة ثانوية عامة في ظروف غامضة بمطروح

بعد تأخر 7 سنوات.. الحكومة تعلن الانتهاء من قانون التضامن الجديد في 2019.. ونواب: زيادة المعاشات التضامنية وربطها بالأسرة والانتاج أبرز توصيات البرلمان

مفاجأة.. عماد متعب يقترب من العودة للملاعب بواسطة حسن شحاتة

رجيم للمراهقات بدون حرمان أساسه تناول الطعام بمجرد الإحساس بالجوع

مصريو النمسا يوجهون رسالة للمنتخب بعد صعوده لنهائيات أفريقيا

ثنائي المنتخب الدولي يغادر القاهرة بعد العودة من سوازيلاند مباشرة

صحيفة أمريكية تكشف فضائح قادة النظام الإيراني وعائلاتهم

5 بدائل للفانيليا تقضي على رائحة البيض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
تفاصيل الامتحانات في النظام التعليمي الجديد تتصدر نشرة صباح البلد..فيديو
كرابيج حلب بالناطف على طريقة غادة التلى
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟