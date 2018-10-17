مصرع ربة منزل سقط عليها جدار منزل بإحدى قرى الرحمانية

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوط جزء من جدار منزل عليها بقرية محلة داود التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.





كان مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة الرحمانية بورود إخطار من المستشفى العام بوصول منى .ع.خ "55 سنة" ربة منزل ومقيمة قرية محلة داود بدائرة المركز "جثة هامدة" بسبب سقوط جزء من جدار منزلها عليها.





وبسؤال نجلها رضا .ج.ا.34 سى عامل ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء تواجد والدته بمنزلهما (المبني بالطوب الأبيض ومسقوف بالأخشاب) سقط عليها جزء من جدار المطبخ مما أدى لإصابة أودت بحياته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.





وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد في تقريره بوجود كدمات متفرقة بالجسم وأن سبب الوفاة نزيف داخلى وهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب نتيجة سقوط جسم صلب عليها، موضحا أنه لا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.



