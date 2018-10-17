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أخبار العالم

الحوثيون يشنون هجوما ضد مواقع عسكرية موالية للرئيس اليمني بالحديدة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
أ ش أ
شن الحوثيون في اليمن هجوما واسعا ضد مواقع عسكرية للقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي جنوب منطقة كيلو 16 بمحافظة الحديدة .

وذكر راديو (سوا) الأمريكي اليوم الأربعاء أن القواعد العسكرية لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نفت مقتل العديد من جنودها أو أسرهم خلال الهجوم .

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت أمس غارات جوية على مواقع وتجمعات عسكرية لميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ما أسفر عن مقتل 9 حوثيين وإصابة العشرات، وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية التابعة لها.
في سياق آخر، اعتبر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام فهد الشرفي أن قرار إقالة رئيس الوزراء أحمد بن دغر وإحالته للتحقيق آثار حفيظة غالبية كبيرة من الشعب اليمني.

وقال الشرفي ـ في تصريح لقناة ( العربية الحدث) الاخبارية اليوم الأربعاء ـ إن قرار إقالة بن دغر وإحالته للتحقيق بسبب الاهمال تناسى كل المشاكل الامنية والعسكرية التي تمر بها اليمن بسبب الانقلاب الحوثي.

وأشار إلى أنه لا يجوز تحميل بن دغر مسئولية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليمن ، مضيفا أن التغيير يجب أن يكون شاملا ولا يقتصر على إقالة بن دغر.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أصدر قرارا جمهوريا يعفي رئيس الوزراء أحمد بن دغر من رئاسة الحكومة ويحيله للتحقيق بسبب الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية.

كما اختار هادي، معين عبد الملك رئيسا للوزراء خلفا لأحمد بن دغر، وتم تعيين سالم الخنبشي نائبا لرئيس الوزراء، فيما يظل بقية الوزراء في مناصبهم الحكومية.

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