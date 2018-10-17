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أخبار العالم

اليابان وإسبانيا تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:11 ص
صدى البلد
أ ش أ
اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز على تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.

وقال آبي -خلال محادثاته مع سانشيز في العاصمة الإسبانية مدريد- إن البلدين سوف تتعاونان بشكل وثيق للتعامل مع مجموعة كبيرة من التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، بالإضافة إلى التعاون الثنائي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية اليوم، الأربعاء، كما تعهد الطرفان بتعزيز نظام التجارة الحرة والمفتوحة ومكافحة جميع الممارسات التجارية غير العادلة.

ورحب آبي وسانشيز بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين اليابان والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن بينها إسبانيا، وتعهدا ببذل الجهود حتى تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت.

وفيما يتعلق بالتعاون الأمني، أكد الزعيمان أن اليابان وإسبانيا تلتزمان بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردا على برامجها النووية والصاروخية، وتعهدا بالسعي لتحقيق نزع جميع أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية من بيونج يانج بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

كما رأى الجانبان ضرورة الحل الفوري لقضية اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية القرن الماضي، والتي جعلها "آبي" واحدة من أهم أولوياته.

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