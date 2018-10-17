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مرأة

بالون المعدة.. مزايا وعيوب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:58 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين من السمنة وتشكل لك الكثير من الإزعاج وتريدين التخلص منها لكن بطريقة آمنة؟ إليكِ كل ما لا تعرفينه عن واحدة من جراحات السمنة، وهو بالون المعدة، يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.

-بالون المعدة يقلل من شهية المريض حيث يعتبر بالون المعدة من أبسط الإجراءات لعلاج البدانة وأكثرها أمانًا.

-المضاعفات تشمل حدوث قيء وغثيان وعدم تحمل للطعام في الأيام الثلاثة الأولى، وتصاب المعدة بتشنجات محاولة طرد البالون منها.

- هو عبارة عن بالون يتم إدخاله عن طريق منظار الفم، وهو إجراء غير جراحي، ويتم إدخال البالون وهو فارغ، ثم يتم ملء البالون بمحلول ملح بكمية من 600 إلى 700 ملل، ثم يقوم المريض باتياع نظام غذائي خاص لمدة 6 أشهر.

- البالون لا يفيد المرضى الذين يصل الوزن فيهم لأرقام كبيرة، لأنه يساعد علي إنزال 20 كيلو جراما فقط من الوزن.

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