ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:10 ص
صدى البلد
أ ش أ
استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون اليوم (الأربعاء) في غارة إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشاب ناجي جمال محمد الزعانين (25 عاما)، استشهد اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية شنت سلسلة غارات في ساعة مبكرة من صباح اليوم على مواقع في قطاع غزة بزعم إطلاق صاروخ من داخل القطاع على منزل في بئر السبع (جنوب إسرائيل) .

ترشيحاتنا

أول تصريح من لطفي لبيب بعد شائعة وفاته

بعد تأخر 7 سنوات.. الحكومة تعلن الانتهاء من قانون التضامن الجديد في 2019.. ونواب: زيادة المعاشات التضامنية وربطها بالأسرة والانتاج أبرز توصيات البرلمان

منتخب مصر يصل مطار القاهرة قادما من سوازيلاند.. صور

تركيا: بومبيو يجتمع مع أردوغان لبحث أزمة خاشقجي

اكتشاف سفينة فايكنج أثرية في حقل بالنرويج

ترامب يدافع عن السعودية بشأن خاشقجي: إدانة قبل معرفة كل الحقائق

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

5 بدائل للفانيليا تقضي على رائحة البيض

حطام سفينة منذ 2200 عام يكشف أسرار الحكم الروماني.. صور

حبس فتاة ليل حاولت إدخال حشيش لمسجون بقسم حلوان

رجيم للمراهقات بدون حرمان أساسه تناول الطعام بمجرد الإحساس بالجوع

طريقة إعداد الدجاج بالكاري والثوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
تفاصيل الامتحانات في النظام التعليمي الجديد تتصدر نشرة صباح البلد..فيديو
كرابيج حلب بالناطف على طريقة غادة التلى
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟