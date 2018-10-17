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مرأة

دراسة: ضغط العمل على الأم يقلص عدد ساعات نوم أطفالها

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:57 ص
أ ش أ
أكدت دراسة طبية أن الأم التي تعاني من ضغط العمل قد يتعرض أطفالها لنقص في عدد ساعات النوم.

وقال الدكتور أروكوفى بوكستون الأستاذ فى جامعة بنسلفانيا الأمريكية: "إذا كان بإمكان الوالدين أن يكونوا متواجدين لأطفالهم بشكل منتظم، ومساعدتهم فى الحصول على ساعات نوم كافية، فإن ذلك سيصبح مفيدا جدا لنموهم وتطورهم على المدى الطويل".

وفحص الفريق البحثي، الذي تولى إعداد هذه الدراسة ونشرت مجلة "دراسات الطفل والأسرة " بجامعة بنسلفانيا، بيانات 1040 أما وطفلا تراوحت أعمارهم ما بين الخامسة والتاسعة، وقد سئلت الأمهات عن طبيعة وظائفهن، وما إذا كان أطفالهن يحصلن على وقت نوم كاف أم لا، بما فى ذلك ما إذا كن يواجهن صعوبة فى الخلود إلى النوم وعدد الساعات التى يحصلن فيه وأطفالهن على قسط من النوم.

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