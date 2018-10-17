في عيد ميلاد سليمان عيد.. ادعى ملكيته لقصائد صلاح عبدالله وحصوله على مؤهلين دراسيين

يحتفل اليوم الفنان سليمان عيد بعيد ميلاده الــ 50 ، إذ أنه من مواليد 17 أكتوبر عام 1968، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنه:





1- اسمه بالكامل سليمان محمد عيد، من مواليد منطقة الكيت كات.





2- حصل على بكالوريوس تجارة، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية.





3- ادعى من خلال مزحة مع أصدقائه أثناء أداء الخدمة العسكرية أن الأشعار التي يكتبها الفنان صلاح عبد الله من تأليفه، خاصة أن الأشعار كانت تتواجد معه حينها.





4- كانت بداية انطلاقته الفنية من خلال دوره في فيلم الإرهاب والكباب عام 1992.



