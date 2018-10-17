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فن

في عيد ميلاد سليمان عيد.. ادعى ملكيته لقصائد صلاح عبدالله وحصوله على مؤهلين دراسيين

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:51 م
صدى البلد
أحمد البهى
يحتفل اليوم الفنان سليمان عيد بعيد ميلاده الــ 50 ، إذ أنه من مواليد 17 أكتوبر عام 1968، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنه:

1- اسمه بالكامل سليمان محمد عيد، من مواليد منطقة الكيت كات. 

2- حصل على بكالوريوس تجارة، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية. 

3- ادعى من خلال مزحة مع أصدقائه أثناء أداء الخدمة العسكرية أن الأشعار التي يكتبها الفنان صلاح عبد الله من تأليفه، خاصة أن الأشعار كانت تتواجد معه حينها. 

4- كانت بداية انطلاقته الفنية من خلال دوره في فيلم الإرهاب والكباب عام 1992.

5-قدم حتى الآن ما يقرب من 150 عملًا فنيًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تلفزيونية.

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في عيد ميلاد سليمان عيد.. ادعى ملكيته لقصائد صلاح عبدالله وحصوله على مؤهلين دراسيين

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