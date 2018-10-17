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محافظات

إزالة 26 حالة تعد وتحرير 42 محضر مخالفة في حملة بطوخ

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
إبراهيم الهواري
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس بمجلس ومدينة طوخ حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك استمرارًا لأعمال الموجة الحادية عشرة.

وشارك في الحملة محمد ياسين نائب رئيس مركز ومدينة طوخ والعميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، وأسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 1540م وإزالة 9 حالات أملاك دولة بمساحة 297 م بالاشتراك مع هيئة الطرق والكباري.

وفي سياق متصل وضمن حملة اليوم الواحد بطوخ قام سمير عمر، مساعد رئيس المدينة، بقيادة حملة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة، بالاشتراك مع شرطة المرافق، وتحرر 42 محضر مخالفة متنوعة.

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