طالبان تعلن مسؤوليتها عن الانفجار بمكتب مرشح انتخابي بأفغانستان

أعلنت حركة طالبان الأفغانية اليوم /الأربعاء/ مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع اليوم في مكتب المرشح للانتخابات البرلمانية "عبد الجبار كهرمان" في إقليم "هلمند" جنوبي البلاد ، والذي أسفر عن مقتل المرشح وإصابة سبعة آخرين.



ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "عمر زواك" قوله إن الانفجار وقع في مكتب الحملة الانتخابية لكهرمان في مدينة "لشكر كاه"، مشيرا إلى أن المتفجرات كانت مثبتة في أريكة بمكتبه.



وأضاف زواك أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .

