ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على الأسعار الحقيقية للطماطم في سوق الجملة..فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:02 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض برنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم "الأربعاء"، تقريرًا من داخل سوق السادس من أكتوبر للخضروات والفاكهة وذلك للتعرف على أسعار الطماطم بأسواق الجملة.

وقال أحد تجار التجزئة بالسوق، إن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار الطماطم مع قدوم العروة الجديدة، مؤكدًا أن سعر كيلو الطماطم يتراوح مابين 5 - 7 جنيهات في الجملة، معلقًا: "لما الطماطم تتباع للمستهلك بـ 10 جنيهات فأنها تعد تكلفة طبيعية بسبب النقل والمصاريف".

وأضاف أن الفيروس الذى أصاب بذور الطماطم هو السبب الرئيسي فى ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق، إضافة إلى جشع بعض التجار.

ترشيحاتنا

صحيفة أمريكية تكشف فضائح قادة النظام الإيراني وعائلاتهم

حبس فتاة ليل حاولت إدخال حشيش لمسجون بقسم حلوان

توقف يوتيوب عن العمل.. والشركة توضح السبب

يوتيوب تجدد اعتذارها لمستخدميها حول العالم عن العطل المفاجئ

4 منتخبات تتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2019 .. تعرف عليها

بعثتا المنتخب الأول والأولمبي يلتقيان في مطار القاهرة..صور

قرار بترخيص شركة مساهمة لمباشرة أعمال محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

الخولي: تخوفات عودة السياحة الروسية سياسية وليست أمنية.. فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

السعيد: مشكلة الزيادة السكانية لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب.. فيديو

أسامة نبيه: تأهلنا لأمم أفريقيا عقب تصفيات قوية عكس التصفيات الحالية .. فيديو

أشرفت على سد النهضة.. 7 معلومات عن أول سيدة إثيوبية تتولى حقيبة وزارة الدفاع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
تفاصيل الامتحانات في النظام التعليمي الجديد تتصدر نشرة صباح البلد..فيديو
كرابيج حلب بالناطف على طريقة غادة التلى
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟