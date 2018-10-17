تعرف على الأسعار الحقيقية للطماطم في سوق الجملة..فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم "الأربعاء"، تقريرًا من داخل سوق السادس من أكتوبر للخضروات والفاكهة وذلك للتعرف على أسعار الطماطم بأسواق الجملة.





وقال أحد تجار التجزئة بالسوق، إن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار الطماطم مع قدوم العروة الجديدة، مؤكدًا أن سعر كيلو الطماطم يتراوح مابين 5 - 7 جنيهات في الجملة، معلقًا: "لما الطماطم تتباع للمستهلك بـ 10 جنيهات فأنها تعد تكلفة طبيعية بسبب النقل والمصاريف".



