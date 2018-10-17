SleepGuard تطبيق جديد لقياس جودة النوم

تمكن باحثون من جامعة " لانكستر" في المملكة المتحدة بالتعاون مع جامعة "نورث ويست" فى الصين، من تطوير تطبيق جديد على ساعة ذكية، أطلق عليه SleepGuard يمكنه قياس مدى جودة النوم، ويوفر للمستخدم نصائح عملية تساعده فى الحصول على غفوة أفضل فى الليل.



وقال الدكتور" تشنج وانج"، كبير المحاضرين في جامعة "لانكستر" ببريطانيا: "لقد أثبتت الأبحاث أن جودة النوم تعتمد على مجموعة واسعة من العوامل، مثل الضوء المحيط والضوضاء وأنماط التنفس وحالات وروتين النوم".



وأكد أنه جرى اختبار التطبيق الجديد على 15 مشاركا حيث تتبع مجموعة من العوامل غير الطبية الحيوية المختلفة، بما في ذلك حركات الجسم والأصوات المتعلقة باضطرابات النوم والإضاءة المحيطة.



وقال "بيترتى نورمى"، المحاضر في جامعة "لانكستر" إن التطبيق يتضمن أجهزة استشعار متطورة للحصول على فهم كامل لأنماط النوم".