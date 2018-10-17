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أخبار العالم

مقتل 4 انتحاريين من داعش باشتباكات غربي الحويجة بالعراق

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:14 ص
صدى البلد
أ ش أ
تمكنت القوات الأمنية العراقية من قتل 4 انتحاريين من تنظيم "داعش" إثر اشتباكات غربي قضاء الحويجة بمحافظة كركوك .

ونقلت قناة (الإخبارية العراقية) عن مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء إن اشتباكات اندلعت بين قوة مشتركة من اللواء العاشر من الشرطة الاتحادية ولواء من الحشد العشائري وعناصر من تنظيم داعش على طريق قرى (أسمير والحياوية) التابعتين لناحية الزاب غربي قضاء الحويجة.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن مقتل ضابط استخبارات في الشرطة الاتحادية وإصابة اثنين أخرين بجروح متفاوتة.

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