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فن

أحلام تنعى ضحايا حادث القطار في المغرب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:03 ص
صدى البلد
أحمد البهى
نشرت الفنانة أحلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " صورة لعلم دولة المغرب ، مقدمة العزاء في وفاة عدد من المواطنين الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم بين قطارين .

وعلقت أحلام على الصورة قائلة : "اللهم ارحم شهداء المغرب من فارقوا الحياة فى حادثة القطار بإذن الله والله يصبر أهليهم يا أرحم الراحمين" .

يذكر أن الفنانة أحلام تقوم حاليًا بالتحضير لألبومها الغنائي الجديد تمهيدًا لطرحه مع بداية العام الجديد.

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