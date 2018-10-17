أحلام تنعى ضحايا حادث القطار في المغرب

نشرت الفنانة أحلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " صورة لعلم دولة المغرب ، مقدمة العزاء في وفاة عدد من المواطنين الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم بين قطارين .



وعلقت أحلام على الصورة قائلة : "اللهم ارحم شهداء المغرب من فارقوا الحياة فى حادثة القطار بإذن الله والله يصبر أهليهم يا أرحم الراحمين" .



يذكر أن الفنانة أحلام تقوم حاليًا بالتحضير لألبومها الغنائي الجديد تمهيدًا لطرحه مع بداية العام الجديد.



