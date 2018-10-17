منظمة العمل العربية تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال

أكد رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح، وقوف جميع أعضاء المنظمة الكامل والشامل والمستمر، لمساندة القضية الفلسطينية في مواجهة مخططات الكيان الإسرائيلي ، حتى ينال الشعب الفلسطيني استقلاله، ويتمكن من إقامة دولته على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.



وأشارت الصبيح - فى كلمتها خلال افتتاح فعاليات الدورة التاسعة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، والتى تعقد فى الكويت على مدى يومين - إلى الدعم المطلق للدول الأعضاء للقضية الفلسطينية؛ ليتمكن الشعب الفلسطينى من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونشر السلام الاجتماعي؛ ليعم السلام على كافة شعوب المنطقة.



وأضافت أن هذه الدورة تعقد في ظل أوضاع وظروف عربية وإقليمية ودولية متشابكة، انعكست أثارها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ حيث كان لها تأثيرات مباشرة على نسب الفقر والبطالة في الوطن العربي، وهو ما يدعو إلى التأكيد على ضرورة تكاتف كل الجهود، وتسخير كافة الإمكانيات لجميع الأطراف الفاعلة في الوطن العربي، للمساعدة في تجاوز هذه الأوضاع ودفع عجلة التنمية، بما يعود بالنفع على الاقتصاديات العربية، ويسهم في مواجهة الأزمات، خاصة في قضايا حيوية تتصل بتشغيل الشباب، والحد من الفقر، والتخفيف من حدة البطالة المستفحلة.



وشددت الصبيح على أن تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، سيتحقق من خلال الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتدريبها، وتعزيز دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة فى الوقت نفسه أهمية دور المرأة العاملة العربية، والاهتمام بتوفير المعلومات والإحصاءات حول أسواق العمل العربية لتحقيق التنمية المنشودة.



