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أخبار البلد

رئيس الوزراء يصدر قرارات تخصيص أراض بالمحافظات لمشروعات خدمية وتنموية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:06 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
محمود مطاوع
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من قرارات تخصيص قطع الأراضى المملوكة للدولة بعدد من المحافظات، إلى بعض الجهات وذلك لأغراض خدمية وتنموية.

ونصت القرارات على تخصيص قطع أراض، لصالح مديرية التربية والتعليم في عدد من المحافظات، وذلك في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية لإقامة مدرسة رسمية للغات عليها، وفي مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة لتوسعة مدرسة التمامة، وفي مركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفى مركز أطسا بمحافظة الفيوم لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها.

هذا بالإضافة إلى تخصيص قطع أراض لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ففي محافظة المنيا تم تخصيص قطعة أرض بمركز ملوى لإقامة مقر لإدارة تعليمية عليها، وكذا بمركز أبو قرقاص لإقامة مدرسة اللواء فاروق طه عبد الله الثانوية المشتركة عليها، وبمحافظة الوادى الجديد في مركز الداخلة لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفى القليوبية بمركز شبين القناطر لتوسعة مدرسة الشهيد أحمد سمير إبراهيم الابتدائية.

وتضمنت القرارات أيضًا تخصيص قطع أراض لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، منها قطعتا أرض بمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لإقامة عداية نفقية أسفل الرياح التوفيقى وإقامة محطة رفع صرف صحى، وقطعة أرض بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

كما تم تخصيص قطعتى أرض لصالح مديرية الشباب والرياضة وذلك في مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية لإقامة مركز شباب عليها، وبمركز الباجور بمحافظة المنوفية لإقامة ملاعب ومبنى إدارى لمركز شباب الخضرة عليها.

وتضمنت القرارات تخصيص قطعتى أرض لصالح مديرية الشئون الصحية وذلك بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان لإقامة عيادة طلابية عليها، وبمركز نجع حمادى بمحافظة قنا لإقامة وحدة صحية عليها وتم تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بمحافظة الشرقية لإقامة مبنى للتأمينات الاجتماعية عليها، إلى جانب تخصيص قطعة أرض لصالح المنطقة الأزهرية بالوادى الجديد، وقطعة أرض لصالح مديرية الأوقاف بالقاهرة كحق انتفاع بالمجان والمقام عليها مسجد عمر بن الخطاب.

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