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تعليم

المجلس الوطني للتعليم يمنح وسام التميز لرئيس جامعة العريش

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:08 ص
صدى البلد
أحمد صالح
منح المجلس الوطني للتعليم بشمال سيناء الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، وسام التميز لجهوده الحثيثة في إنشاء كليات إضافية للجامعة، ما ساعد على تخفيف العبء عن أولياء الأمور بدلا من السفر خارج المحافظة.

كما قام بالعمل على تطوير الكليات وفتح معهد جديد معهد الدراسات البيئية العليا (دبلومة وماجستير ودكتوراة)، وأيضًا سيجري فتح الدراسات المفتوحة بنفس المعهد لإعطاء الفرصة لأبناء سيناء فى التعليم العالى والدراسات العليا.

حضر اللقاء أحمد العيسوي، رئيس مجلس الإدارة، ورجل الأعمال ثابت محسن والمهندس سمير ابو عتلة امين الصندوق والسفير صفاء الشواف المستشار الفني.

كما تم عمل بروتوكول تعاون بين الجامعة والمجلس الوطنى للتعليم، وذلك في مجالات التدريب وتجهيز الطلاب لسوق العمل.

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