انطلاق أعمال مؤتمر تعاون الاتحاد الأوروبى ومصر في مجال المياه

انطلقت صباح اليوم الأربعاء أعمال مؤتمر تعاون الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال المياه والذى يأتى فى إطار أسبوع المياه المنعقد حاليا بالقاهرة.





يشارك فى المؤتمر وزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطى وسفير الاتحاد الأوروبى ايفان سوكوش وسفير ألمانيا بالقاهرة جوليوس جورج لوى وسفير إيطاليا جيامباولو كانتينى وأمين عام المجلس العربى للمياه حسين العطفى، فضلا عن عدد من الخبراء والمتخصصين من مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال المياه.





كما يحضر المؤتمر ممثلون عن الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبى، وبنك التنمية الألمانى.



