ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

انطلاق أعمال مؤتمر تعاون الاتحاد الأوروبى ومصر في مجال المياه

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:52 م
وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطى
أ ش أ
انطلقت صباح اليوم الأربعاء أعمال مؤتمر تعاون الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال المياه والذى يأتى فى إطار أسبوع المياه المنعقد حاليا بالقاهرة.

يشارك فى المؤتمر وزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطى وسفير الاتحاد الأوروبى ايفان سوكوش وسفير ألمانيا بالقاهرة جوليوس جورج لوى وسفير إيطاليا جيامباولو كانتينى وأمين عام المجلس العربى للمياه حسين العطفى، فضلا عن عدد من الخبراء والمتخصصين من مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال المياه.

كما يحضر المؤتمر ممثلون عن الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبى، وبنك التنمية الألمانى.

ويناقش المؤتمر، على مدار يومين، عددا من الموضوعات المهمة من بينها الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال المياه، وتوطين الصناعة وإنشاء مشاريع مشتركة، والمشروعات المشتركة الناجحة فى مجال المياه بالإضافة إلى الاستدامة ودور شركاء التنمية فى قطاع المياه.

ترشيحاتنا

صعوبات فى طريق المغرب للتأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية 2019

مدافع منتخب مصر يهاجم كوبر ويقارن أداءه بـ خافيير أجيري: يشجع على اللعب للأمام

تامر حسني يطمئن جمهوره على حالته الصحية

مفاجأة.. عماد متعب يقترب من العودة للملاعب بواسطة حسن شحاتة

منتخب مصر الأقوى هجوميًا وثاني دفاع بتصفيات أمم أفريقيا.. بالأرقام

ضبط 5 أطفال كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالغردقة

إليسا تصل القاهرة استعدادا لحفلة المنصورة

برشلونة يستقبل رسائل نيمار ببرود

الزمالك يفتح باب التفاوض مع نجم المقاصة

تعرف على الأسعار الحقيقية للطماطم في سوق الجملة..فيديو

نجم الإسماعيلي ينفذ مخطط الانتقال للأهلي على طريقة عبد الله السعيد

نقيب الصحفيين: المجلس الفيدرالي الروسي عقد خصيصا من أجل السيسي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

السفير محمد حجازي: الدعم الروسي مهم جدا لمصر.. فيديو
إحدى أقارب كوكب الشرق: أم كلثوم كانت دنيا وراحت.. فيديو
منزلها لا يسكنه أحد ومبني من الطوب النيئ.. جولة بمسقط رأس أم كلثوم.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟