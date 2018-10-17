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أخبار العالم

استقالة نقابي بارز في فرنسا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:10 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن باسكال بافاجو، المسئول الكبير في نقابة "فورس أوفرير" (إف أو) بفرنسا، استقالته.

وقال "بافاجو" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم، الأربعاء - إنه أرسل بريدا إلكترونيا لجميع أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) لإبلاغهم باستقالته.

وشهدت فرنسا خلال الآونة الأخيرة احتجاجات عمالية حاشدة على إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي تتضمن تقليص آلاف الوظائف في عدد من القطاعات من أجل خفض العجز في الميزانية الفرنسية إلى أقل من 3 بالمائة.

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