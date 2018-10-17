سيف زاهر عن تأهل المنتخب لأمم أفريقيا: القادم أصعب

أكد سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن تأهل المنتخب لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون، بداية موفقة لمشوار المكسيكي خافيير اجيري مع المنتخب.



وقال زاهر عبر تصريحات تليفزيونية: "القادم أصعب للمنتخب من حيث استمرار اللعب بطريقة هجومية ومحاولة الفوز بأمم إفريقيا».



وأضاف زاهر: «كوبر المدير الفني السابق للمنتخب تعرض للظلم لاعتماده على طريقة دفاعية في وقت صعب واجيري المدير الفني الخالي، مطالبا ببناء فريق وتقديم كرة هجومية ويواجه تحديًا كبيرًا، ومجلس الجبلاية يسانده لتحقيق أهدافه».