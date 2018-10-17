محافظ القاهرة يعلن بدء عمليات تطوير مثلث ماسبيرو خلال أسبوعين

اعتمد المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال، المخطط النهائي لتطوير مثلث ماسبيرو بعد هدم جميع العقارات العشوائية.



وأكد المحافظ أن المخطط يتضمن مساحات خضراء وجراجات ومقاهي وخدمات، كما سيراعي تقليل دخول السيارات إلى الموقع.



وقال عبد العال إنه سيتم تنفيذ المخطط على أرض الواقع خلال أسبوعين، على أن يبدأ ببناء شبكة الطرق بالمنطقة وعقارات الملاك الراغبين في العودة.



