ركوب الدراجات لكبار السن يساعد على تنشيط الغدد الصماء

قالت صوفى فيجويه فنسون الأستاذ في الأكاديمية العلمية الفرنسية، إن ركوب كبار السن للدراجات، خاصة ممن تخطوا الخامسة والخمسين عاما، يساعدهم على استعادة شباب الخلايا فى أجسامهم .



ولاحظت العالمة الفرنسية أن الرياضيين وعشاق ركوب الدراجات ممن تخطوا هذا السن تمكنوا من تنشيط وظائف غدة صغيرة صماء قرب قاعدة العنق، وهي غدة لمفاوية، وإعادة تنشيط بعض الأجسام المضادة والتى تم مقارنتها بمثيلتها المتواجدة لدى الشباب لمعرفة نتائج هذا التنشيط لدى كبار السن.



