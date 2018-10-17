خطة البرلمان: زيادة الناتج المحلي أهم السبل لزيادة دخل الفرد

أكد النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في سبيل زيادة دخل الفرد، بعد موجة الغلاء التي لحقت بالمجتمع كله مؤخرًا.



وأضاف "عمر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك طرقا عديدة يمكن اعتماد الحكومة عليها لرفع معدل دخل الفرد، أهمها زيادة الناتج المحلي، وتوسيع النشاط الاقتصادي.



وعن تصريح الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، باستهداف الحكومة وصول دخل الفرد لـ 6 آلاف دولار سنويًا، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، على أنه من الصعب تحقيق هذا الرقم، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير فى سعر الدولار، مشيرًا إلى أنه يمكن الاقتراب من الرقم على المدى البعيد، لكن فيما يخص دخل الأسرة وليس دخل الفرد.



كانت قد صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال مشاركتها فى المنتدى البرلماني الأول لحزب مستقبل وطن، بأن الحكومة تستهدف لوصول دخل الفرد لـ 6 آلاف دولار سنويًا، بحلول عام 2020.