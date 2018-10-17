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منوعات

مليونير يفتتح جداراغريبًا مصنوع من الفولاذ ومقاوم للصدأ في لندن

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
أ ش أ
أزاح الموسيقار البريطاني أندرو لويد ويبر، مؤخرا الستار عما يطلق عليه "جدار الشهرة" في الجزء الخارجى من مسرح "البلاديوم" في العاصمة البريطانية لندن، وهو المكان الذى أصبح مشهورا دوليا باستضافته للعروض الفنية المتنوعة.

وانضم لويد ويبر إلى أربعة من النجوم التي تظهر صورهم على "جدار الشهرة" وهم ، "جيمى تاربوك"، و"تومى ستيل"، و"ديس أوكونور"، و"كليف ريتشارد".

وقد تم تصميم الجدار من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويقع على جانب الباب الرئيس للمسرح فى شارع "جريت مارلبورو".

ويضم الجدار صورًا و أسماء نخبة من الفنانين والمبدعين فى مقدمتهم "بروس فورسيث"، "جودى جارلاند"، "سيلا بلاك"، "توم جونز"،"سامى ديفيس جونيور"، و"فيرلين "، ويتضمن العديد من المساحات الفارغة لاستيعاب أسماء وصور المزيد من المبدعين ونجوم المستقبل.

يذكر أن مسرح "البلاديوم" – الذى صممه المهندس المعمارى البريطاني "فرانك ماتشام" افتتح عام 1910 – ليقوم الموسيقار "أندرو لويد ويبر" بشرائه فى عام 2000، كواحد من بين 10 أماكن اشتراها من فرقة "ستو موس" المسرحية مقابل 87.5 مليون جنيه استرليني.

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